Les derniers chiffres de la consommation de bière belge en Belgique affichent une certaine stabilité (7 012 650 hectolitres) mais doivent avant tout ce bon résultat à un été 2018 particulièrement chaud et aux performances des Diables lors de la Coupe du monde. Hormis ces deux facteurs positifs, on observe que le marché régresse d’année en année. En 2010, on en consommait encore 8 416 641 hectolitres, mais depuis 2015, on n’a plus franchi la barre des 8 millions d’hectolitres.

"En 2018, la consommation de bière en Belgique est restée stable comparativement à la baisse de 1,6 % connue en 2017, explique Jean-Louis Van de Perre, président des brasseurs belges. Et ce, grâce à un bel été et la Coupe du monde de football. Dans l’Horeca, la situation reste quand même difficile. La vente de bières sans alcool et à faible taux d’alcool a considérablement augmenté : en 2018, la part de ce segment s’élevait à environ 5 %, soit une hausse de 20 % par rapport à 2017."

(...)