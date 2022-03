7 Belges sur 10 se tournent vers les produits blancs ou marques distributeurs pour alléger la note dans les supermarchés.

Dire que les prix augmentent et qu’il va falloir se serrer la ceinture, c’est une chose. Mais en deviner les effets concrets sur la vie des Belges en est une autre. Si on a parlé ces derniers jours des rationnements dans presque toutes les chaînes de grandes surfaces du pays pour éviter les rayons vides, les Belges ne font pas que du stock. Ils prennent aussi de nouvelles habitudes. Une étude menée par iVox et Aldi montre ainsi que 70 % des consommateurs se tournent désormais plus vers les produits blancs et autres marques distributeurs.