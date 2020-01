Seulement six Belges sur dix indiquent qu’ils boivent un litre d’eau, maximum, par jour.

Diverses études ont été menées afin de définir quel serait le réel besoin en eau du corps. Si la plupart d'entre elles démontrent qu'il faudrait boire environ 1,5 litre d'eau par jour, soit 8 verres quotidiens, les besoins varient selon le profil des individus.

En effet, les chiffrent varient en fait entre 1 et 3 litres par jour, et de nombreux médecins conseillent aujourd'hui de boire environ deux litres quotidiennement. Cela peut dépendre de la morphologie, de l’environnement et du mode de vie de la personne.

Mais ce qui est certain, c'est que le Belge est (très) loin de ces objectifs. D'après une enquête réalisée par le bureau d’étude iVox pour le compte de SipWell, fabricant de fontaines d’eau fraîche, seulement six Belges sur dix indiquent qu’ils boivent un litre d’eau, maximum, par jour. Et environ un tiers des personnes interrogées boivent quotidiennement entre un et deux litres d’eau.

(...)