Les fêtes approchent mais vous n’êtes pas obligés d’attendre… pour profiter du Crémant d’Alsace.



Après les Français, les Belges sont d’ailleurs les plus grands amateurs avec plus de 2 millions de bouteilles ouvertes et dégustées chaque année. Élaborés selon la méthode dite champenoise, ils misent principalement sur le Pinot blanc et son jumeau l’Auxerrois mais se permettent parfois aussi des combinaisons avec le Riesling, le Pinot noir ou le Chardonnay. Même s’il est réputé pour sa fraîcheur et sa finesse instinctive, le Crémant peut aussi présenter de vrais millésimes qui peuvent vieillir entre 18 mois et 7 ans. De plus, ce qui ne gâte rien, le Crémant ne tape pas dans les prix comme on dit. Vous trouverez facilement une bonne bouteille à moins de 25 euros comme le Domaine Brand et Fils (Crémant Brut Nature) chez Passion for Wine (16 euros), le Crémant Blanc des Noirs de chez Louis Sipp chez Qualivino (20,30 euros) ou encore le Crémant d’Alsace Tradition de chez Fernand Engel chez Wine and More (14,50 euros). Dans les supermarchés, le Crémant Prestige est disponible chez Colruyt pour 10,99 euros.