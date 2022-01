Les chiffres ont de quoi donner le tournis : chaque année, le Belge consomme en moyenne 3,8 kg de confiseries. Certes, bien moins que les Suédois et leur consommation record de 7,7 kg par an et par habitant, mais cela n’en fait pas moins du Belge le 7e plus gros consommateur de confiseries au monde !

En termes de dépenses, cela représente un marché colossal de quelque 2 milliards d’euros, dont une grande partie est dépensée durant les fêtes de fin d’année, Saint-Nicolas y compris.

Parmi nos 3,8 kg de friandises, nous mangeons en moyenne 1,6 kg de gommes chaque année. En tête de ce classement : les souris. Et si ce n’est pas spécifiquement la préférée des enfants, la souris noire, au goût d’anis, spécialité typiquement belge, a particulièrement la cote. En Allemagne, le bonbon préféré reste l’ourson. Rien de bien étonnant lorsqu’on sait que c’est à Haribo que l’on doit le lancement du célèbre ourson emblématique de la marque, il y a tout juste 100 ans.