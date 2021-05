Les effets de la crise sanitaire se sont largement fait ressentir sur nos habitudes de consommation et en particulier le contenu de notre assiette. Si le Belge s’est remis aux fourneaux et a redécouvert les plaisirs d’une cuisine saine, il n’en demeure pas moins fou de pizzas.

Chez Carrefour, les pizzas surgelées l’emportent haut la main, avec 73 % des ventes, contre 27 % pour les pizzas fraîches. "En mars 2020, durant le pic de la crise, nous avons observé une hausse des ventes de 30 % des pizzas surgelées et de 8 % sur les pizzas fraîches. Les pâtes à pizza ont aussi séduit, avec une hausse de 50 % des ventes. Sur ces derniers mois, les achats de pâte à pizza restent encore 50 % supérieurs à la période avant la crise. Les clients semblent donc avoir pris goût à réaliser des pizzas eux-mêmes. Sur le plus long terme, la croissance des ventes de pizzas déjà composées n’est plus que de 6 %. Le pic de croissance était donc plutôt passager sur celles-ci", indique Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour.