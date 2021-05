Jusqu'ici, le client se rendait encore plus souvent dans un magasin physique pour renouveler sa garde-robe, mais désormais 54% des répondants d'un sondage de la fédération affirment le faire en ligne. "Le coronavirus a bouleversé le commerce traditionnel et pas seulement pour les vêtements", commente la fédération du commerce. "Nous achetons désormais de l'électro en ligne dans 49% des cas. Les aliments et les boissons sont encore massivement achetés en magasin, mais la question est de savoir combien de temps cela va encore durer."

La crise sanitaire semble avoir modifié profondément les comportements d'achats du consommateur et le contexte entourant ses emplettes. Les répondants estiment ainsi que la diminution des contaminations est le facteur qui les incitera le plus à retrouver le chemin des magasins physiques. Et dans les critères de choix des commerces, si le prix, la gamme de produits et l'accessibilité sont toujours avancés en premiers, pouvoir effectuer ses achats dans un contexte sanitaire sûr devance désormais le parking.

Plus d'une personne sur deux déclare qu'elle dépensera davantage dans un bar ou un restaurant une fois que les mesures Covid seront assouplies. Les voyages arrivent en deuxième position, et près de 30% des répondants indiquent qu'ils dépenseront davantage en vêtements.

L'enquête de Comeos a été menée auprès de plus de 2.200 répondants, entre le 6 et le 13 avril, avec la Haute Ecole Thomas More et la Haute École Louvain en Hainaut (HELHa).