On mange équilibré, on dort et on se booste avec des vitamines, notamment la vitamine C.

Booster son immunité : on en parle souvent aux changements de saison et surtout à l’automne, quand la fatigue, la baisse des températures et de la luminosité ont eu raison de nos provisions de soleil de l’été. En ce mois de mars, faire le plein de ce qui peut renforcer nos défenses et celles des enfants est totalement d’actualité. Vitamines, oligoéléments, huiles essentielles, il n’y a pas 36 moyens de se prémunir des rhumes ou de la fatigue latente ! Outre un régime alimentaire équilibré et une bonne hygiène de vie (dormir bien et de façon régulière, cela aide !), on pensera à prendre des compléments alimentaires mais… naturels.

(...)