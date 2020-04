HelloFresh estime qu’on jette 22 % de nourriture en moins grâce à ses box.

Les cuisines belges dans lesquelles les box repas HelloFresh sont cuisinées gaspillent en moyenne 22 % de nourriture en moins, selon le leader du marché des box repas. "Comme HelloFresh fonctionne avec des portions mesurées, il y a beaucoup moins de nourriture qui finit à la poubelle que dans les familles qui vont au supermarché pour acheter leurs propres ingrédients", souligne HelloFresh.

Les familles qui cuisinent avec les box repas HelloFresh réduisent ainsi également les émissions de CO2. C’est ce que confirme le Global Food Waste Study. Les chercheurs ont montré que la préparation de repas à partir d’une box HelloFresh entraîne en moyenne 21 % de déchets alimentaires en moins qu’une préparation comparable de plats avec des ingrédients achetés dans un magasin d’alimentation. En Belgique, ce chiffre s’élève même à 22 %.

Les scientifiques ont pris en compte à la fois les ingrédients utilisés dans la préparation et les restes après la consommation.

1 % de nourriture gaspillée

Les consommateurs surestiment souvent leurs besoins et achètent trop d’ingrédients. Les box repas proportionnées sont donc un moyen efficace de réduire le gaspillage alimentaire des ménages. "Moins de 1 % de la nourriture que nous produisons n’est pas utilisée et plus des deux tiers de cette quantité sont régulièrement donnés aux banques alimentaires locales. Par rapport aux supermarchés, cela représente 66 % de gaspillage alimentaire en moins", conclut HelloFresh.