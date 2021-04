Portés par la volonté des Belges de manger plus sainement et équilibré, les box repas ont le vent en poupe. Les consommateurs manquent parfois aussi de temps pour faire leurs courses et d’inspiration pour cuisiner. S’il y a bien les solutions de repas préparés, le take away et la livraison, ces box repas apportent aussi la satisfaction de préparer son repas et de maîtriser de A à Z la composition de son assiette. La formule séduit d’autant plus en cette période de confinement où le consommateur a (re)trouvé le goût de cuisiner.

On en retrouve dans la grande distribution, mais la plupart des formules, Hello Fresh en tête, sont livrées à la maison. Dans la box, tous les ingrédients, portionnés, pour préparer votre repas...