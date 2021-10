Les petits cadeaux des calendriers de l’Avent affolent.

L’an passé, on en avait parlé presque trop tard et le calendrier de l’Avent le plus couru de l’année, le Rituals 3D était déjà en rupture de stock.

Cette année, avec les préparatifs et les wishlists de Noël qui ont commencé à la fin du mois de septembre, il est plus que temps de penser à ces cadeaux (à offrir ou à se faire) qui s’arrachent chaque année un peu plus. Les must ? Les calendriers beauté (April, Nyx, Zalando Beauty qu’adorent les jeunes filles, env. 50€), les calendriers soins (Rituals, Khiel’s, Body Shop, Lush, Yves Rocher, entre 40 et 120€) suivi de près par les cases gourmandes au chocolat comme Neuhaus ou Marcolini (déjà en rupture de stock), Benoît Nihant (une trentaine d’euros).