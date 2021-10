Selon les données communiquées par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) en réponse à Catherine Fonck (CDH), les accises sur le tabac ont rapporté au total en 2020 2,316 milliards € aux finances publiques. C’est 168 millions € de moins qu’en 2019 où les accises avaient rapporté 2,484 milliards €. C’est sur les cigarettes que la baisse la plus importante est constatée, avec un droit d’accises passé de 1,226 milliard € en 2020 à 1,134 milliard en 2019 ainsi qu’un droit d’accise spéciale spécifique de 583 millions € en 2019, pour 529 millions € un an plus tard. Comment expliquer cette baisse ?

(...)