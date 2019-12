Ce vendredi, saint Nicolas est en pleine tournée chez les enfants sages. Certains ont déjà reçu leur cadeau, tandis que d’autres devront attendre encore un petit peu pour être gâtés. Pour les parents qui aident le grand saint dans ses commandes en passant par Decathlon, il y a eu beaucoup d’inquiétude ces derniers jours.

En effet, un bug informatique empêchait l’envoi des colis vers leur destination finale. "Il y a bien eu un pépin au niveau d’un de nos serveurs, mais tout est rentré dans l’ordre au bout de quelques heures, indique Olivier Vermote, responsable du service clientèle. Beaucoup de gens étaient inquiets et c’est normal. Nous avons donc mis tout en œuvre pour régler le problème et je peux dire que ce jeudi soir, nous n’avions plus une seule commande en attente. Le grand saint ne peut pas louper son entrée !"

Le souci ne concernait pas toutes les commandes, mais seulement celles payées en magasin. "Les clients recevaient un message comme quoi la commande n’avait pas été payée alors que c’était le cas. Il a fallu corriger tous ces mails et cela a pris environ 24 heures, ajoute-t-il. Ce sont des problèmes techniques qui arrivent parfois, mais le défi est toujours de régler ça en vitesse, surtout pour les fêtes de fin d’année. Saint Nicolas passe le 6 et non le 7 ou le 8 !"

Decathlon indique aussi que dans certains cas, des livraisons express ont été mises en place, "sans frais pour les clients, évidemment". Tout est bien qui finit bien pour cette fois, merci saint Nicolas !