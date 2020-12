Une bouteille + une gratuite, prix choc à 9,99 € et autres promotions animent le rayon des champagnes depuis plusieurs semaines déjà. "Mais cette pression promotionnelle n’est finalement pas différente de celle de l’an dernier, souligne Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt. Peut-être y est-on plus attentif plus tôt. On n’a jamais autant parlé des réveillons que depuis qu’on sait qu’on ne pourra pas les fêter comme les autres années. La particularité de ce marché est qu’il y a pas mal de surplus, étant donné que les fêtes pascales, mariages et autres ont été en berne lors du premier confinement. Il faudra voir ce que les fournisseurs décideront de faire après les fêtes, mais on ne prévoit pas de baisse supplémentaire, puisqu’un champagne à moins de dix euros est quasiment de l’ordre de l’impossible. Il faut compter 2 € d’accises, le prix du raisin, etc. C’est donc un prix plancher. Mais il est certain que les offres actuelles seront de toute façon alléchantes. Mais du côté des marques premium, il ne faut pas s’attendre à des baisses de prix car cela ne cadre pas avec leur standing. Traditionnellement, les clients profitent de ces offres de fin d’année pour constituer un petit stock."