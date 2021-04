Nos plats préférés livrés à domicile par un coursier (souvent) à vélo, on connaît. Et cela n’a pas cessé de cartonner durant tous ces mois de crise sanitaire qui a conduit à la fermeture des restaurants et à des confinements successifs. Résultat, en 2021, Deliveroo va doubler sa présence en Belgique en s’installant dans 15 nouvelles villes sur le territoire belge. Au départ pensées pour pouvoir rentabiliser les invendus des restaurants, ces plates-formes accueillent désormais de nouveaux business models : des restaurants sans pas-de-porte, qui ont une proposition forte et souvent unique, une cuisine d’où peuvent sortir des centaines de plats chauds et rapidement prêts à livrer. Une production qualitative assortie d’un bon story-telling et d’un design attirant. Ce sont des ghost kitchens ou dark kitchens.

Des termes anglais faisant penser à des fonds de cave ténébreux et qui ne rendent pas justice à ces restaurants dont la "devanture" est digitale certes, mais dont la cuisine est préparée à partir de bons produits par une équipe aguerrie aux coups de feu de l’Horeca!

(...)