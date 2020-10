Sans faire de mauvais jeu de mots, le Covid-19 ne fait pas de fleur aux fleuristes depuis le début de la crise sanitaire. En mars dernier, ils avaient dû fermer leurs portes, comme les commerces non essentiels. Quelques semaines plus tard, la réouverture des pépinières et des magasins de bricolage avait fait grincer des dents, et les fleuristes n’avaient pas pu profiter des ventes du 1er mai et de la fête des mères. “Nous avions réussi à sauver les meubles en faisant des livraisons mais nous avions perdu pas mal de ventes”, se souvient Emmanuelle Mathy, patronne d’une boutique à Wavre.