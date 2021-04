L’an dernier, Lidl lançait a première campagne Fresh Heads, sous forme de 24 billes à l’effigie de petits monstres qui se nourrissent de fruits, légumes et herbes aromatiques. Une action de fidélisation ludique incitant les enfants à consommer davantage de fruits et légumes.

Les Fresh Heads sont de retour, en version plus vivante encore puisque les billes sont remplacées par 24 semences de variétés de fruits, légumes et plantes aromatiques que les enfants vont adorer faire pousser... et consommoer.

Au travers cette action d’épargne éducative, la chaîne de supermarchés veut montrer à quel point il est amusant de cultiver, récolter et se régaler avec ses propres fruits, légumes et herbes aromatiques.

L’action d’épargne a débuté le 19 avril. Par tranche d’achat de 15€, vous recevrez un petit pot accompagné de tous les accessoires pour faire pousser vos plantes magiques. Durant 6 semaines, il sera ainsi possible de collectionner les 24 sets différents et de se créer un mini-potager à la maison. Lorsque vos plantes commencent à pousser, vous pouvez les replanter dans un pot de fleurs Fresh Head plus grand.

Pour plus d’amusement encore, un livre d’activtés accompagne les pots de semis et l’appli Fresh Heads vous permettra également d’obtenir un aperçu digital des sets déjà collectionnés.