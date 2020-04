Le secteur des pommes de terre belge souffre aussi de la crise du coronavirus, alors que la Belgique s'illustre dans l'exportation de produits surgelés à base de pommes de terre.

La production et les ventes dans les supermarchés s'effondrent. Les frites s'accumulent dans les rayons surgelés et de nombreux fabricants sont au point mort. Les producteurs de pommes de terre risquent de perdre 200 millions d'euros, signalent De Tijd et De Morgen mercredi.

La crise frappe toute la chaîne, de l'agriculteur à l'entreprise de transformation. Les producteurs de pommes de terre vont se retrouver avec un million de tonnes de tubercules invendables, a calculé la fédération du secteur Belgapom.

L'exportation, qui représente 90% des ventes belges de frites surgelées, est durement frappée. Les services de restauration sont fermés dans de nombreuses régions du globe et les évènements sportifs et festivals sont annulés, entraînant une diminution de la consommation de paquets de frites. Pour les fabricants comme Clarebout Potatoes, Agristo et McCain, l'année 2020 risque d'être synonyme de pertes.