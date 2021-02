Delhaize va revoir les emballages de produits primeurs bio et espère économiser 92 tonnes de plastique jetable.

Cela peut paraître aberrant d’emballer des produits bio dans… du plastique. Et pourtant, il y a une certaine logique et même un impératif pour la grande distribution. Chez Delhaize, on cherche depuis des années à remplacer le plastique par d’autres composés, voire une absence totale d’emballage, mais entre les intentions et la réalisation, les obstacles sont nombreux.