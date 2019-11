Mais de quoi donc vont être remplis, dans les années qui viennent, nos centres commerciaux, retail parks et autres rues commerciales ? Pas seulement les magasins actuellement vides (et il y en a, en moyenne, plus d’un sur dix), mais toutes les surfaces.

Car les goûts changent. Et les habitudes de consommation aussi.

Alors que, dans un passé pas si lointain que cela, les professionnels du retail préconisaient que 60 % des surfaces devaient être occupées par ce qu’on nomme l’équipement de la personne (vêtements, chaussures, accessoires), aujourd’hui, ils en reviennent.

(...)