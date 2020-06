Formulé avec des produits apicoles de haute valeur nutritive, des extraits d’herbes grecques et des huiles essentielles pures, la jolie marque grecque Apivita (“api” comme abeilles et “vita” pour vie) compte plus de 300 produits naturels et bio. Dans sa gamme solaire, elle propose notamment des huiles, pour le corps et pour les cheveux. À base d’huile de tournesol pour l’hydratation et d’extrait de carotte pour contrer les irritations, l’huile corporelle SPF 30 contient 75 % d’ingrédients naturels. Elle a une action antioxydante grâce au lycopène et à la vitamine E.

APIVItA tanning body oil, 150 ml, 21,50 €.

(...)