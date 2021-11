Depuis la fin du confinement de mars-avril 2020, les prix des carburants affichent une augmentation frénétique qui leur a fait atteindre des sommets historiques. Et qui laisse penser que la barre des 2 euros par litre pourrait être franchie dans les prochains mois. Aujourd’hui, le prix maximum du diesel est fixé à 1,768 €/l. Soit une hausse de 44 % depuis avril 2020. Un plein de 50 litres coûte désormais 88 €, contre seulement 61 € en 2020.

Un coût difficile à supporter pour les ménages. Mais encore plus pour les entreprises et indépendants dont la voiture est un outil de travail à part entière et qui doivent faire le plein plusieurs fois par semaine : infirmières à domicile, auto-écoles, livreurs et taxis, entre autres, voient leurs budgets carburant littéralement exploser. Un indépendant qui fait aujourd’hui trois pleins de 50 litres par semaine verrait sa facture annuelle augmenter de 4 000 € par an, à compter que les prix se stabilisent enfin. "Les entreprises et indépendants sont étranglés par cette hausse des prix, confie Arnaud Deplae, secrétaire général de l’UCM. Pour les indépendants dont le véhicule est un outil de travail, les postes fixes explosent tellement qu’ils ne pourront pas les répercuter sur leurs clients sous peine de les perdre."

(...)