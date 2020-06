Harry Potter sans ses lunettes rondes, Louise (de Thelma et Louise) sans ses lunettes œil-de-chat ou même plus proche de nous, le président de Wallimage Philippe Reynaert sans ses blanches lunettes assorties à sa barbe : on n’y pense même pas, elles font partie d’eux ! Les lunettes de vue sont devenues des accessoires de mode, des révélateurs de personnalité.



Aujourd’hui, les personnages d’Agnan, le petit "lunetteux" chouchou de la maîtresse de Sempé dans Le Petit Nicolas ou d’Annette, la fille à lunettes, à couettes, un peu bébête de Premiers Baisers ne pourraient plus être moqués parce qu’ils ont des lunettes ! "Je suis tombée avec ma mère, sur AB3, sur cette série qu’elle regardait quand elle était toute jeune. Alors que j’adorais les grandes lunettes d’Annette, parce que ça lui donne du caractère, ma mère, elle, la trouvait super moche depuis tout le temps ! Pour moi, c’était l’héroïne qui était nunuche", raconte en riant Jasmine, 14 ans, astigmate depuis 2 ans et qui adore porter sa large paire en écaille, "parce que ça fait ressortir son style street".

(...)