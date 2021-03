Malgré la crise sanitaire, le vrac a continué sa progression en Belgique. De plus en plus de Belges optent en effet pour un mode de consommation plus respectueux de l’environnement et cela se traduit directement par une augmentation du nombre de magasins qui vendent des produits dépourvus de tout emballage.

Selon Ecoconso, une association sans but lucratif qui entend encourager les comportements respectueux de l’environnement et de la santé, le nombre de magasins de vrac n’a pas cessé d’augmenter ces dernières années.