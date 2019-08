L’ouverture du premier hypermarché sans caissière, à Angers (France), n’est pas passée inaperçue. Dimanche après-midi, c’est dans le chaos entre clients et manifestants que le Casino a ouvert ses portes pour la première fois, le client effectuant lui-même son passage en caisse. Seuls quelques vigiles veillaient au grain et ils ont eu plus de travail que prévu, les manifestants étant aussi nombreux que les clients à avoir fait le déplacement pour dénoncer la menace planant sur le métier de caissière.





(...)