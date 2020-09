La Premier League ne connaît pas la crise, du moins en sponsoring des maillots : le montant versé pour orner les vareuses de Liverpool & consorts a en effet atteint près de 380 millions d’euros pour la saison 2020-2021 pour les contrats dont les termes financiers sont connus, contre 342 millions lors de la défunte saison, selon les données du site statista.com. C’est aussi cinq fois plus que lors de la saison 2009-2010.

Il n’y a pas de secret : la Premier League est la compétition sportive la plus suivie, ce qui permet d’atteindre de très larges audiences, particulièrement en Asie. Quand AXA est devenu l’année dernière le sponsor de l’équipement d’entraînement des Reds de Jurgen Klopp, c’était avant tout pour renforcer sa notoriété dans cette région. Et pour cela, AXA aurait dépensé 64 millions d’euros pour 3 saisons, incluant aussi des publicités en plusieurs langues sur les panneaux bordant Anfield Road, qui ont bien plus de chances d’être vues.

De nombreux contrats sont à long terme, le sponsor croisant les doigts pour que son équipe soit à la hauteur sur le terrain.

L’assureur AIA a signé l’année dernière un contrat de sponsor principal sur 8 saisons pour un montant total de 350 millions d’euros, soit plus de 40 millions par saison selon les chiffres du site Sportspromedia, alors que Tottenham avait atteint la finale de la Champions’ League.

(...)