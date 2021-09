C’est une opération "coup de pain" d’ampleur qu’a mené l’Apaq depuis ce printemps ! En effet, l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité a voulu mettre le focus sur les boulangers et pâtissiers de Wallonie, en collaboration avec la Fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie glacerie confiserie chocolaterie.

Comment ? En demandant aux amateurs wallons de pains et autres produits artisanaux de voter pour leur boulangerie-pâtisserie préférée, dans les cinq provinces de Wallonie.

Ils ont été 575 professionnels du pain à s’inscrire à ce concours et plus de 16 000 votes ont été comptabilisés.

Et désormais cent boulangeries-pâtisseries affichent la mention "Élue boulangerie-pâtisserie préférée de ma région". Dans chacune des cinq provinces wallonnes, l’établissement le plus plébiscité par les Wallons sera aussi spécialement mis à l’honneur.

Et 35 d’entre elles sont d’ailleurs situées dans le Brabant wallon, première région où a été dévoilée la boulangerie lauréate. L’Artisan Boulanger Pierrard C., Grand Rue, 233 à Champlon a ainsi reçu la visite de Sandrine Dans, du ministre et vice-président de la Wallonie Willy Borsus, du président de la Fédération francophone de la boulangerie, Albert Denoncin et du directeur général de l’Apaq-W, Philippe Mattart.

Les quatre artisans récompensés dans les quatre autres régions wallonnes sont à retrouver sur le site maitre-boulanger-patissier.be. De même que l’ensemble des cent bonnes boulangeries dont les adresses sont répertoriées.