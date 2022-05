Les moins de 30 ans davantage tournés vers les cafés durables que les plus âgés Consommation Anne Masset © D.R.

Au cours des trois dernières années, 58 % des jeunes consommateurs de café (18-30 ans) en Belgique ont opté pour du café durable, car ils sont de plus en plus conscients du défi climatique et de l’importance du respect des droits sociaux des caféiculteurs. C’est ce qui ressort d’une étude que Fairtrade Belgium a commandée au bureau de recherche Haystack et dévoilée ce 14 mai, Journée mondiale du commerce équitable.