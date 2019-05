Sur le cotre Z 44, le chef étoilé Gert De Mangeleer s’active. Lunettes de soleil sur le nez, il remue avec énergie les centaines de moules déposées dans une énorme poêle noire. Il ajoute du soja, de la coriandre, du combava et du champagne ! En bouche, on découvre des notes sucrées et salées.

Ces moules dégustées sont des moules suspendues ou dites de corde. Elles viennent d’être remontées de l’Escaut oriental. Leur récolte débute à la fin du mois de mai et s’achève en octobre. Dans cinq semaines, les moules de fond feront leur apparition. "Les moules suspendues sont plus petites, leur coquille est plus courbée. Elles sont moins salées" ,précise Julien Barbé, mytiliculteur aux Pays-Bas, sous le label Zeker Zeeuws.

Chaque année , 2 millions de moules suspendues sont récoltées en Hollande par les neuf mytiliculteurs recensés dans le pays, contre 50 millions pour les moules de fond. Une constance due à la même technique de production depuis plus de vingt-cinq ans : la culture de corde. Au total, les moules suspendues représentent 5 % de la production totale de moules aux Pays-Bas. Les clients sont d’ailleurs davantage demandeurs de moules de fond : " Quand leur saison débute, on peut être sûrs que 90 % des clients délaissent les moules suspendues pour celles de fond ", constate Julien Barbé.

Les Belges aiment les moules. Beaucoup. Ils consomment 65 % de la production totale de moules de Zélande, devant la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. " En Belgique, les moules de grande taille sont les plus appréciées, alors qu’en France et en Hollande on s’arrache les plus petites ." La taille idéale d’une moule avoisine les 5, voire 6 centimètres, estime Julien Barbé. Par rapport à l’an dernier, la taille des moules reste sensiblement la même.

À peine récoltées, les moules de Zélande se retrouveront très vite dans vos assiettes. Elles seront vendues dès mercredi prochain chez Delhaize. Et le prix ? " Il reste stable par rapport à 2018 ", déclare Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize. Chez Lidl, les moules de Zélande affichent 8,99 € par deux kilos. Les moules sont donc meilleures mais pas plus chères que l’an dernier.

© D.R.