Les Cara Blonde et Rouge sont en tous points similaires aux Majeur Blonde et Rouge.

La ressemblance est à tout le moins troublante entre les nouvelles Cara Blonde et Cara Rouge et les bières Majeur… Blonde et Rouge, que l’enseigne Colruyt a fort opportunément retirées de ses rayons voilà quelques mois déjà. "Ce sont des bières similaires", concède l’enseigne, qui avait lancé les Majeur en juin 2020.

Pour être similaires, elles sont similaires.