… " chantait Claude François dans les années soixante. Le chanteur populaire mettait ainsi en évidence un des rares outils qui sont nés avec l’intelligence humaine.Imaginé par l’homme de Néandertal, le premier marteau ne ressemblait pas à l’outil que nous connaissons de nos jours. Il était constitué d’un simple caillou attaché à l’aide de tendons de bison à un morceau de bois.

En Mésopotamie, au début du néolithique, le marteau était notamment utilisé dans les mines de cuivre et d’étain. Outil indispensable des forgerons, son usage se développe au Moyen-Âge où il sert également à clouer des planches entre elles ou à ferrer les chevaux.

Au XVIe siècle, le marteau devient un élément clé dans …la chasse aux sorcières. Il est considéré à l’époque comme un instrument divinatoire dans la cruelle épreuve que les juges font passer aux femmes accusées de sorcellerie. Un homme lance le marteau sur la tête de la malheureuse. Si elle meurt, elle est déclarée coupable. Si elle en sort vivante, elle est innocente. Et le plus souvent grièvement blessée et handicapée à vie…µ

Un siècle plus tard, le marteau entre dans les salles de justice mais aussi dans les assemblées, commissions ou autres réunions. A l’aide d’un petit marteau, le président annonce le moment où il va prendre la parole. Le marteau devient ainsi un symbole de l’autorité et du respect des règles. Cette pratique est née dans les pays anglo-saxons, principalement aux Etats-Unis.

Et elle se développa dans les ventes aux enchères où le marteau apparaît également comme un symbole d’arbitrage. Lorsque le commissaire-priseur donne un coup de marteau sur la table, la vente est officiellement conclue. Le coup de marteau est décisif, on ne le remet pas en cause.

Au XVIIIe siècle, les couvreurs bourguignons taillaient la lauze (une pierre utilisée pour la couverture des toits) avec leurs dents. Ce qui provoquait de nombreuses lésions aux gencives (des gingivites permanentes) ainsi que l’usure prématurée des incisives. Jusqu’au jour où un de ces couvreurs décida d’utiliser un marteau à panne pointue. Une nouvelle utilisation du marteau venait de voir le jour.Et c’est au XXe siècle que le marteau de vitrier est inventé, précisément le 17 décembre 1903. De nos jours, la plupart des corps de métier disposent de leur propre marteau.

Sachez aussi que l’expression « recevoir un coup de marteau sur la tête » a été admise par l’Académie française en 1835. Elle signifie avoir des idées étranges à la limite de la folie.