Symbole de l’enfance pour beaucoup de garçons, tout comme le petit train, la petite voiture voit le jour en 1897 dans les ateliers de la société française Rossignol qui créa le premier modèle réduit de voiture à vapeur. Les petites voitures démarrent en même temps que les grandes qui commencent à rouler sur les routes tout à la fin du 19e siècle. Elles sont destinées aux enfants, les adultes se contentent de découvrir les grandes…

Ce n’est cependant que dans les années 1930 (l’Anglais Dinky Toys démarre sa production en 1934) qu’apparaissent les voitures miniatures reproduisant les grandes (marques, modèles…). Il s’agissait de constructions assez basiques, la carrosserie faite en alliage de plomb et de zinc était montée sur des roues, sans le moindre détail intérieur. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour découvrir une production plus recherchée en partie provoquée par une émulation due à l’apparition sur le marché de concurrents à Dinky Toys (Norev, Matchbox, Corgi…)

Peu après la Seconde Guerre mondiale, la qualité des voitures miniatures s’améliore nettement, les détails intérieurs apparaissent. Les collectionneurs restent cependant très discrets à cette époque, les petites voitures sont toujours destinées aux petits garçons.

Dès les années 1980, les ventes déclinent fortement. Des concurrents sont apparus (les circuits électriques avec des voitures de course notamment, la voiture télécommandée, plus tard les jeux en ligne), la petite auto est progressivement délaissée, ce qui entraîne la faillite de Dinky Toys et Matchbox notamment.

Mais les adultes prennent le relais, essentiellement les collectionneurs qui, pour la plupart, jouaient avec les petites voitures lorsqu’ils étaient enfants. Ils sont surtout attirés par les modèles réduits à l’échelle 1/43 qui est l’échelle historique des collectionneurs, créée en 1931. Mais les prix ne sont plus les mêmes… Certains modèles donnent le tournis.

Quelques exemples : un camion-grue Magirus Deuz de Matchbox de 1967, qui valait l’équivalent de 10 € dans les années 1980, s’échange aujourd’hui pour 13 000 € ; une Ferrari 250 GTO (échelle 1/8e) de la marque Amalgam vaut 18 000 € ; un véhicule de livraison Dinky Toys VAN W.E. Boyce, représentant un modèle des années 1940 vaut de nos jours 22 000 € ; une Datsun (Nissan) Z432 de la marque Tomica, réalisée en platine et qui a demandé un mois de travail, a été estimée à 80 000 € et on dépasse 100 000 € pour le prototype combi rose Volkswagen Beach Bomb (125 000 €), de la marque Hot Wheels De la même marque, une Chevrolet Camaro (1968), estimée à 90 000 €. La palme : une Lamborghini Aventador Gold (réplique 1/8e) en or. Son prix : 7,5 millions €… Avec cette somme, on peut acquérir 20 vraies et grandes Aventador neuves…