Pour beaucoup de scientifiques et de nombreux collectionneurs, la loupe est un objet indissociable de leur activité. Ils peuvent remercier celui qu’on appelait au 13e siècle Doctor Mirabilis (docteur admirable), le moine anglais Roger Bacon (1214-1294) considéré comme un des pères de la méthode scientifique qui inventa notamment la loupe moderne, ce qui ne l’empêcha pas, comme nous allons le voir, de connaître bien des déboires dans son existence.

Roger Bacon était une espèce de savant excentrique qui avait notamment pressenti l’invention des avions, des automobiles et des sous-marins. Certains lui attribuèrent même l’invention de la poudre à canon. Il était intéressé par tout ce qui l’entourait et beaucoup le considèrent, aujourd’hui, comme la plus grande figure scientifique du Moyen Âge. Mais sa passion, entre autres, pour l’astronomie lui coûta fort cher. Réunies dans plusieurs ouvrages, qui selon certains présentaient des nouveautés dangereuses et suspectes, ses observations astronomiques lui valurent d’être accusé de magie et de sorcellerie. “Parce que ces choses sont au-dessus de votre intelligence vous les appelez œuvres du démon” lança-t-il à ceux qui le montraient du doigt. Ses ouvrages furent condamnés et il fut emprisonné pendant 15 ans avant de mourir à Oxford, où il était né par ailleurs, un an après sa remise en liberté.

Roger Bacon avait bien compris le principe de la loupe qui repose sur une lentille convexe, une image virtuelle de l’objet est ainsi créée en avant de la lentille.

Mais, bien avant lui, des loupes primaires virent le jour. Ainsi, au 11e siècle, le savant d’origine perse El Haytham, connu en Europe sous le nom de Alhazen, avait présenté dans un ouvrage la toute première loupe constituée par un segment de sphère de verre qui permettait de grossir un objet. Mais cette loupe avait elle-même un ancêtre… Le musée archéologique d’Héraklion en Grèce possède d’étranges cailloux en verre transparent, arrondis et polis, datés du 15e siècle avant J-C et qui permettaient déjà de faire loupe en grossissant un objet.

De nos jours, nous avons à notre disposition différents modèles de loupes : optiques, numériques, binoculaires… Pour les collectionneurs, des loupes numismatiques sont disponibles, certaines éclairantes.