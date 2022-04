Louis XV, roi de France et de Navarre, qui régna pendant 59 ans (de 1715 à sa mort en 1774, il avait succédé à son arrière-grand-père Louis XIV à l’âge de 5 ans mais ne prit la direction du gouvernement qu’à 14 ans), avait une curieuse habitude. Le dimanche matin, il invitait des citoyens parisiens (triés sur le volet…) à assister à son petit-déjeuner pour admirer la dextérité avec laquelle il coupait d’un geste rapide et précis l’œuf à la coque qu’il dégustait. L’œuf était logé dans un coquetier en or et, debout à côté du roi, un gentilhomme annonçait fièrement d’une voix forte: “Le Roi va manger son œuf.” A cet instant précis, Louis XV, qui fut l’unique roi de France à naître et mourir au château de Versailles, prenait un couteau et, d’un geste vif, décapitait l’œuf au plus grand plaisir de l’assistance. Louis XV aimait tellement les œufs qu’il faisait élever des poules dans les jardins de son palais. Le roi possédait une série de coquetiers spectaculaires en or et en argent massif, intérieur en vermeil. Ce cérémonial impressionna les Parisiens qui étaient invités au “spectacle” dominical et ils se mirent également à manger des œufs à la coque, popularisant ainsi l’utilisation du coquetier.

Mais le coquetier existait bien avant cette période, les plus vieux exemplaires retrouvés datent d’environ 2 000 ans avant notre ère. Ils proviennent de l’ile de Crète. C’est en 1307 que le mot coquetier apparaît dans la langue française. Il désignait alors un marchand d’œufs et de volailles. L’ustensile, destiné à accueillir l’œuf à la coque, était désigné sous le nom “d’ovier.” C’était un plateau muni d’alvéoles, reposant sur un pied et protégé par un couvercle.

Ce n’est que bien plus tard, au début du 16e siècle, que le mot coquetier est utilisé pour désigner un objet qui permet de déguster des œufs à la coque. Le coquetier se présente dès 1520 sous la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. Le Dictionnaire Universel de 1690 le définit de cette manière: “Petit vaisseau constitué en forme de salière qui permet d’accueillir un œuf à la coque.”

Les coquetiers fabriqués en or, en argent massif ou en porcelaine figuraient sur les tables des plus riches, les autres se contentaient d’un coquetier en étain ou en bois. De nos jours, la matière plastique, moins chère, est souvent utilisée.

Le coquetier est également, aujourd’hui, un objet de collection très recherché. Cette passion est appelée “coquetiphilie.” Une des plus belles collections appartenait au Français Alain Dégranges qui avait réuni près de 8.000 pièces couvrant trois siècles.