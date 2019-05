Dans la grande distribution, ils s’y sont tous mis. Carrefour et sa Simply You Box, Click and Cook chez Delaize, Box Repas chez Colruyt... il y en a pour tous les goûts. Mais les consommateurs fréquentant de plus en plus les supermarchés de proximité, on attendait qu’une telle offre s’y développe également, à côté des solutions repas prêtes à manger. C’est désormais chose faite chez Colruyt qui, via ses supermarchés Okay et Okay Compact, distribue la marque Foodbag.

(...)