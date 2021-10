La pâte à tartiner la plus connue n’a pas remporté le test face à ses concurrents.

À partir de ce vendredi, La DH a décidé de lancer une série hebdomadaire. Le but ? Tester les produits en vente dans les 5 chaînes de supermarchés du pays (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl et Carrefour) en comparant les grandes marques aux "produits blancs". La note finale pour chaque produit est sur 20 points : 2,5 points pour l’aspect du packaging, l’aspect du produit, la valeur nutritionnelle et la lisibilité de l’étiquette, et 5 points pour le goût et le rapport qualité-prix.

Aspect du packaging : pour ce premier critère, c’est Delhaize qui emporte la mise, avec une étiquette qui donne envie de déguster le produit. Nutella reste une valeur sûre avec un packaging facilement reconnaissable qui est d’ailleurs repris par les autres marques.

(...)