Cela dépend d’au moins trois facteurs. Mais on peut très bien en manger en étant avisé…

Ah les pâtes ! S’il est bien un plat populaire que tout le monde mange, c’est celui-là. En moyenne, on en mange 9 kg par personne et par an. Étudiants, enfants, personnes pressées, hauts gastronomes, vegan, végé, amateurs de viande, de poisson, de légumes : elles rassemblent tout le monde ! À part… les personnes en quête d’amincissement.

Mais les pâtes font-elles vraiment grossir ? À cette question, les nutritionnistes ne peuvent pas répondre simplement par oui ou non. C’est plus compliqué qu’il n’y paraît !