Le slogan de la pub n’est pas respecté, mais tout n’est pas à jeter pour autant chez Dr. Oetker, ni pour les produits blancs.

Nouvel épisode de notre série des tests conso. Pour rappel, nous testons chaque semaine des produits en vente dans les cinq chaînes de supermarchés du pays (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl et Carrefour) en comparant les grandes marques aux "produits blancs". La note finale pour chaque produit est sur 20 points : 2,5 points pour l’aspect du packaging, l’aspect du produit, la valeur nutritionnelle et la lisibilité de l’étiquette, et 5 points pour le goût et le rapport qualité-prix. Cette semaine, c’est au tour des pizzas mozzarella surgelées.