Marie Noëlle Cruysmans et Marie Pascale Vasseur

Cet engouement résulte probablement du désir d’un grand nombre de citadins de renouer avec la nature. Les plantes d’appartement répondent à des attentes précises tant par leur présence que par leurs silhouettes. Leur graphisme rehausse les intérieurs et permet des mises en scène étonnantes. Leur compagnie apporte réconfort et apaisement. À la mauvaise saison, elles prennent toute leur importance et deviennent nos jardins d’hiver.

À partir du 19e siècle, elles investissent nos maisons en provenance des cinq continents. L’arrivée d’espèces exotiques, l’amélioration des serres et des systèmes de chauffage permettent leur introduction dans les demeures européennes. Les spécimens ramenés par les botanistes et les explorateurs peuvent alors y prospérer sans difficulté. Aujourd’hui un choix quasi infini de textures, de dimensions, de coloris et de formes est à la disposition des amateurs.