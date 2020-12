En achetant des paquets scellés, la Loterie nationale garantit un gain minimal pour les billets à gratter.

Alors qu’un Noël bien spécial approche, il est temps de penser aux cadeaux. Si on ne pourra pas voir tous nos proches cette année, il y a toujours moyen de faire plaisir à distance. Depuis plusieurs années, la Loterie nationale propose des lots de tickets à gratter à s’offrir ou à offrir à ses proches.

En période de crise, ce serait un beau cadeau de gagner le gros lot. Mais, on le sait, gratter des tickets peut coûter cher, pour peu de résultats. Il n’empêche qu’en en achetant en grosse quantité il y a moyen de limiter ses pertes, et donc de maximiser ses chances de gain. " La Loterie nationale a mis en place, pour les billets à gratter (version papier), un système qui garantit une répartition harmonieuse des petits gains sur l’ensemble de la production, explique la Loterie nationale sur son site internet. Les algorithmes des imprimeurs de billets à gratter répartissent de façon tout à fait aléatoire les gros lots mais assurent par contre un montant minimal à gagner par paquet scellé de billets (sous cellophane) via une répartition des plus petits lots. Le but étant d’éviter de n’avoir aucun billet gagnant sur un paquet complet vendu en point de vente. Ce gain minimum garanti par paquet scellé est différent pour chaque jeu de grattage et peut être consulté sur notre site pour les jeux actuellement sur le marché. "