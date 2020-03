Place à un nouveau programme de fidélité digital et personnalisé.

La chaîne de magasins de bricolage Brico, Brico Plan-it et Brico City a décidé de mettre fin à son programme de fidélité basé sur des points bonus à échanger contre des chèques de 5 €. Place à une nouvelle forme de communication, beaucoup plus ciblée et personnalisée.

Cette semaine, les clients des magasins de bricolage de la chaîne ont reçu un mail personnalisé leur annonçant qu’ils ne devaient plus épargner les points (octroyés au passage en caisse) afin de recevoir des réductions

(...)