Ces samedi et dimanche, plus de 12.000 commerces participent à la troisième édition du week-end du client partout en Belgique.

Durant deux jours, "tous les clients seront mis à l'honneur et seront remerciés pour leur fidélité" par des petits cadeaux et des animations seront organisées partout dans les villes, villages et quartiers. La ville d'Andenne sera principalement mise en avant en Wallonie, tandis que ce sera le cas de Louvain en Flandre.





L'événement est organisé à l'initiative de Comeos, l'UCM et Unizo. Outre les attentions dans chaque commerce, un grand concours sera organisé sur base des flyers à code unique reçus lors d'achats. Il permettra de remporter différents prix comme un safari pour deux personnes au Kenya, un pass famille pour les grottes de Han, des bouquets de fleurs, etc.