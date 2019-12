Le fournisseur d’énergie tente de recruter des clients avec un bon d’achat de 100 € chez MediaMarkt.

Il y a des offres qui peuvent paraître alléchantes, mais dont il faut savoir se méfier. C’est le constat qu’a fait Test Achats après avoir analysé la campagne de promotion conjointe de Luminus et MediaMarkt. "Devenez client Luminus et achetez pour 100 euros chez MediaMarkt." C’est la belle promesse faite par le fournisseur d’énergie. Et, pour en profiter, il suffit de signer le contrat d’énergie Greenfix et de s’y tenir au moins trois mois.