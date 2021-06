Nos commerçants craignent qu’une part du budget soldes des consommateurs file dans l’escarcelle du géant américain.

La période des soldes débutera le 1er juillet en Belgique et le 30 juin en France. Pourtant, d’un côté comme de l’autre de la frontière, on voit d’un très mauvais œil les Prime Days d’Amazon, annoncés en date des 21 et 22 juin prochains. "Plus qu’une provocation, cet acte est une déclaration de guerre économique à laquelle le gouvernement doit mettre fin sans délai !"

(...)