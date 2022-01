La guerre des marges entre producteur et distributeur fait rage.

Alors que les prix étaient restés stables durant l’année 2021, on savait que le passage en caisse allait faire mal en ce début d’année. Les âpres négociations entre les producteurs et la grande distribution ne sont pas sans effet sur le ticket de caisse. Pour vous aider à dénicher les meilleurs prix, Ping Price est l’outil idéal. Rencontre avec son concepteur et CEO, Christophe Echement.

(...)