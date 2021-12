Certains n’ont toujours pas digéré les excès du week-end, qu’il faut déjà penser au prochain réveillon. Pour terminer cette année bien spéciale en beauté, les Belges se préparent et pensent déjà à leur menu. Si le réveillon du Nouvel An laisse souvent place à des assiettes plus simples après les menus copieux de Noël, il est possible de remettre le couvert, et à petit prix ! Comme chaque année, les grandes surfaces déstockent tous les produits invendus. De quoi se payer quelques produits de "luxe" pour une bouchée de pain et ravir vos invités.

Il y a d’abord toutes les promotions qui avaient déjà débuté avant le 24 décembre, mais qu’il est bon de rappeler. On pense notamment aux boissons, alcoolisées ou pas. Chez Delhaize, de nombreux vins sont proposés en 2+1, voire 1+1 gratuit. Au rayon des vins, il y a aussi des réductions jusqu’à 25 % sur des vins de tous les pays et à tous les prix. Pour les alcools, on note aussi des réductions pour plusieurs gins, allant de 2 à 4 €, mais aussi pour les tonics qui les accompagnent (2+1 gratuit, notamment). Pour les plus jeunes ou pour ceux qui ne boivent pas d’alcool, il y a aussi de quoi se faire plaisir à petits prix, avec des réductions sur les softs et sur les champagnes sans alcool, jusqu’à -40 % pour le Kidibull chez Carrefour, par exemple.