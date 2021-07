Tous les supporters auraient aimé que l’Euro dure un peu plus longtemps pour les Diables rouges. Une compétition bien spéciale sur fond de Covid-19 qui a parfois donné l’impression d’un manque d’engouement de la part des supporters. Depuis l’élimination des Diables, les produits dérivés autour de l’équipe nationale sont bradés. De là à parler d’un flop ? "Les produits des Diables rouges tels que le matériel de supporter, le textile, le merchandising et les ballons ont très bien marché chez Dreamland, rassure Patti Verdoodt, porte-parole du groupe Colruyt. Seuls les jouets liés au championnat européen et les Panini ont eu moins de succès que lors des éditions précédentes. Panini s’accompagne d’échanges et de swap meetings, qui n’ont malheureusement pas pu avoir lieu cette année en raison du Covid-19. "

Ce qui est en revanche certain, c’est que l’élimination des Diables a stoppé les ventes. "La vente de produits dérivés des Diables rouges a évidemment cessé après l’élimination. Cependant, la vente de ballons et de maillots de football pour les plus petits continue. Nous les proposons toute l’année, ainsi que des kits pour les entraînements de football qui reprendront bientôt. Les tenues des enfants ont également été commandées et seront livrées avant la fin de l’année", précise-t-elle.

