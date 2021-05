Pas moins de 76 % des consommateurs assurent "être davantage à la recherche d’offres promotionnelles et de réductions qu’auparavant", selon un sondage mené par l’application mobile Shopmium auprès de ses utilisateurs. Est-ce bien le cas ? "D’une façon générale, Cora ne constate pas d’évolutions significatives dans les comportements d’achat", souligne Patricia Cols, porte-parole pour l’enseigne. "Le Belge n’est pas particulièrement plus accro aux promos qu’auparavant", ajoute Siryn Stambouli, porte-parole chez Carrefour. "Il y a toujours des promos lovers et à la recherche sans cesse de bonnes affaires." La palette des promos est très large : produit gratuit, réduction sur le 2e achat,…