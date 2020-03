Des promotions et des réductions seront à nouveau proposées dans les supermarchés, écrivent lundi Het Laatste Nieuws, De Morgen et Het Nieuwsblad.

La ministre de l'Economie et des Consommateurs Nathalie Muylle (CD&V) travaille sur un texte afin de lever leur interdiction. "La ruée dans les rayons a pris fin, nous pouvons donc réexaminer cela", indique la ministre.

Une comparaison de tickets de caisse Colruyt circule sur les réseaux sociaux et montre qu'un sachet de chips est devenu 29% plus cher. Colruyt confirme qu'il a reçu "de nombreuses réactions" sur les prix dans ses magasins ces derniers jours. "Nous avons attiré l'attention sur ce sujet lorsque les actions et les promotions ont été soudainement interdites pour décourager les achats massifs", ajoute la porte-parole de la chaîne Hanne Poppe. Colruyt a demandé à la ministre l'autorisation de reprendre les réductions et les promotions le plus tôt possible "dans l'intérêt du consommateur". Nathalie Muylle fait savoir qu'une décision sera bientôt prise.