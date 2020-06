La majorité de l'Horeca a repris ses activités ce lundi, mais Lunch Garden s'est laissé une semaine supplémentaire.

Depuis lundi, la majorité des enseignes Horeca ont rouvert leurs portes. Une réouverture qui se fait sous le signe de la sécurité, avec des mesures strictes à respecter. Celles-ci ont poussé Lunch Garden a décaler la reprise de ses activités en Belgique. "Ces derniers mois, Lunch Garden a tout mis en place pour assurer une réouverture optimale des restaurants dès la levée du lockdown pour l’horeca. Ces dernières semaines, les mesures imposées à l’horeca par le gouvernement belge ont encore été élargies. En fonction de cela et indépendamment de la date officielle fixée par le Conseil National de Sécurité, nous avons opté pour une réouverture progressive de nos restaurants à partir du 15 juin, conformément à ces dernières mesures de sécurité et d’hygiène, indique Ann Biebuyck, CEO de Lunch Garden. Notre modèle commercial est et reste un modèle de self-service et nous faisons tout notre possible pour offrir un service sécurisé. Nos employés et nos clients sont au centre de nos préoccupations. Nous nous efforçons de rouvrir nos restaurants en veillant à leur santé et à leur sécurité. C’est pourquoi nos équipes ont travaillé dur ces dernières semaines. Nous sommes donc prêts à rouvrir dans les meilleures conditions après une période pleine de challenges."

Lunch Garden a donc opté pour une réouverture progressive afin de permettre un redémarrage sûr de ses restaurants tout en respectant toutes les mesures de sécurité et d’hygiène imposées et supplémentaires. À partir du 15 juin, 22 restaurants ainsi que tous les franchisés et presque tous les restaurants Total pourront à nouveau accueillir leurs clients. "Nous évaluons la situation et son évolution en continu et apporterons des ajustements si nécessaire. Une deuxième série d’ouvertures suivra dès que possible, et au plus tard à la mi-juillet."

© Lunch Garden



Il faudra donc s'adapter pour les habitués qui ont hâte de retrouver les plats phares de la chaîne. "Nos clients fidèles pourront se rendre dans leur restaurant favori avec un menu adapté, où leurs plats préférés comme le fameux vol-au-vent, le steak de mer, les moules et les boulettes à la sauce tomate apparaitront toujours. Lunch Garden va même plus loin et innove en étendant son offre de service de plats à emporter (Take-Away) à tous ses restaurants, poursuit la direction. Lunch Garden a considérablement investi dans la prise de mesures spécifiques pour assurer la sécurité de ses clients et de son personnel. Tous les moyens nécessaires ont été mis en oeuvre pour garantir l’hygiène et la sécurité dans les restaurants. À titre d’exemple, nous pouvons citer l’adaptation des heures d’ouverture, la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans toutes les zones du restaurant, le marquage au sol pour respecter la distanciation sociale, le marquage pour indiquer le parcours des clients dans les restaurants, la disposition des tables dans le respect des règles, le port du masque, etc."